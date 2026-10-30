Grande fratello vip, Alessandro Varsi a rischio squalifica? Frasi choc nella Casa

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Il Grande fratello vip continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. In queste ore c’è un concorrente che è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica. Si tratta di Alessandro Varsi, uno dei giovani della Casa. Il ragazzo si è reso protagonista di un brutto episodio che ha fatto indignare tutta Italia. Tutto è iniziato quando il concorrente si è trovato a parlare in giardino con Jonathan Kashanian, con il quale ha stretto un rapporto d’amicizia. In questo frangente, i due hanno parlato di Megan Rai, dicendo delle frasi che hanno fatto storcere il naso agli italiani. Alessandro Varsi ha dichiarato: “Ti dico la verità, me la sc*perei forte a lei, me la sc*perei forte“. Lo stilista ha quindi risposto: “Non avevo dubbi, forse anche io, ti capisco… ah una cosa a tre?“. Di qui, è arrivata l’uscita davvero infelice di Varsi che ha detto: “sì, la facciamo diventare il nostro giocattolo“.

Il popolo del web chiede la squalifica di Alessandro Varsi dal Grande fratello vip

Le frasi choc di Alessandro Varsi hanno indignato il popolo della rete. L’ex protagonista di Too hot to handle ha fatto un’uscita di pessimo gusto nei confronti di Megan Rai, alla quale si era avvicinato pericolosamente nell’ultimo periodo all’interno della Casa. Neanche a dirlo, il web ha chiesto a gran voce la squalifica del ragazzo. Un utente ha scritto: “Se l’edizione fosse in mano a Barbarella D’Urso, questi due, venerdì, uscivano a braccetto. Lei schifava il sessismo e queste battute di m*rda. Bei tempi” mentre un altro: “Un uomo veramente squallido, che confonde la sensualità di una donna con il diritto di ridurla a un corpo da guardare e desiderare.. Non ci siamo per nulla (infatti hanno dovuto censurare il giullare di corte)”. Non resta che attendere la puntata del Grande fratello vip per vedere se il concorrente verrà sanzionato.

Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia (Screen Mediaset Infinity)