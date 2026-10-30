Manfredonia, pubblicato l’elenco beneficiari della Carta Dedicata a Te 2026
Manfredonia, pubblicato l’elenco beneficiari della Carta Dedicata a Te 2026
Si comunica che è stato trasmesso dall’INPS, l’elenco dei soggetti beneficiari della Carta Dedicata a Te 2026, del Comune di Manfredonia (FG).
I soggetti interessati sono riportati nell’elenco allegato al presente Avviso, redatto secondo modalità di comunicazione pubblica coerenti con il trattamento dei dati personali in materia di privacy, al fine di permettere la identificazione soltanto da parte del soggetto beneficiario.
Seguirà, a breve, ulteriore avviso relativo alla modalità di consegna delle lettere di notifica contenenti il codice identificativo della carta.
Comunicazione ai già beneficiari nel 2025:
- I soggetti già titolari della Carta Dedicata a Te anno 2025 e confermati per il presente anno, riceveranno l’accredito dell’importo direttamente sulla carta. Non sarà necessario recarsi in Ufficio Postale.
In caso di smarrimento della Carta Dedicata a Te, il beneficiario potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello:
- documento di identità in corso di validità;
- Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;
- denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.