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Manfredonia, nuovo Consiglio di Amministrazione per l’Anna Rizzi

Oggi il Consiglio comunale di Manfredonia ha compiuto un passaggio importante per il futuro dell’ASP S.M.A.R., procedendo alla designazione dei quattro componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Sono stati designati l’avv. Matteo Ognissanti, l’avv. Michela D’Onofrio, il dott. Graziano Sciannandrone e l’avv. Cristiano Romani, ai quali rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, nella consapevolezza della delicatezza e della responsabilità dell’incarico che li attende.

Dopo oltre dodici anni di commissariamento, si apre finalmente la strada al ritorno a una gestione ordinaria per un’Azienda che affonda le proprie radici nella storia assistenziale della nostra città. Penso alla storica casa di riposo Anna Rizzi, a Villa Rosa, all’ex orfanotrofio della Stella, oggi Centro di accoglienza Anna Castigliego, mai entrato in funzione. Un patrimonio di immobili, servizi e storia che non possiamo permetterci di disperdere e che merita di essere recuperato e valorizzato.

La situazione economico-finanziaria dell’ASP resta particolarmente grave e la ricostituzione del CdA non basterà, da sola, a risolvere problemi che si trascinano da anni. Rappresenta, tuttavia, un passaggio indispensabile per affrontarli con una guida stabile e con l’obiettivo di risanare l’Azienda.

È proprio in questa direzione che, insieme al Sindaco Domenico la Marca, stiamo lavorando da tempo, attraverso un confronto costante con la Regione Puglia, incontri istituzionali e interlocuzioni che proseguono con continuità, nella ricerca delle soluzioni più adeguate per il futuro dell’ASP.

Desidero, inoltre, esprimere ancora una volta il mio sincero apprezzamento per l’egregio lavoro svolto dall’attuale Commissario straordinario, dott. Giacomo Forte, che ha affrontato una situazione estremamente complessa con competenza, serietà e dedizione. Proprio per questo, insieme al Sindaco, abbiamo già manifestato anche in Regione l’auspicio che possa essere confermato alla guida dell’Azienda, questa volta nel ruolo di Presidente del CdA, la cui nomina spetta alla Giunta regionale.

Ai quattro componenti designati rinnovo l’augurio di affrontare questo percorso con competenza, responsabilità e spirito di servizio, nell’interesse dell’Azienda e dell’intera comunità.

Per troppo tempo abbiamo parlato dell’ASP S.M.A.R. soltanto attraverso le sue difficoltà, i debiti e il commissariamento. Mi auguro che da oggi si possa finalmente cominciare a parlare anche del suo futuro.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura

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