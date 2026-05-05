Grande fratello vip, cachet record per Alessandra Mussolini: “Ha retto l’edizione”

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Il Grande fratello vip si appresta a chiudere i battenti. Il 19 maggio andrà in onda la finale di questa edizione del reality show, che ha visto il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi dopo quasi dieci anni. Tra le grandi protagoniste di questa edizione vi è Alessandra Mussolini, che ha dato vita a pesanti liti con altri inquilini all’interno della casa come Antonella Elia e Marco Berry. In queste ore, Davide Maggio ha svelato il cachet record che l’ex deputata prenderebbe per partecipare al Grande fratello Vip. Nel trafiletto presente sul portale si legge: “Una cosa l’hanno capita. Per avere concorrenti validi devi aprire il portafoglio. Non sarà un caso che Alessandra Mussolini – che da sola ha retto l’intera edizione – abbia portato a casa un compenso complessivo di circa 550 mila euro (ai 350 iniziali, se ne sono aggiunti altri 200 circa per le puntate aggiuntive!).“

Alessandra Mussolini guadagnerebbe 550 mila euro per il Grande fratello vip

Alessandra Mussolini guadagnerebbe 550 mila euro per prendere parte al Grande fratello vip. La donna avrebbe ottenuto un aumento di circa 200 mila euro in seguito all’allungamento di questa edizione. Una cifra da capogiro per l’ex deputata europarlamentare che ha retto quest’edizione grazie ai suoi scontri e le sue opinioni. Nei giorni scorsi, la donna era finita al centro di un’indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni. Secondo il noto esperto di gossip, Alessandra Mussolini potrebbe diventare l’opinionista della nuova edizione del GF in partenza da settembre con la conduzione di Ilary Blasi, che è stata confermata al timone grazie agli ottimi ascolti registrati.