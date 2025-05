Grande Fratello: una ex concorrente si è lasciata dal marito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una celebre gieffina del Grande Fratello ha recentemente annunciato la rottura con suo marito. La donna in questione è Mary Falconieri. Per chi non la ricordasse, la ragazza, che partecipoò a un’edizione condotta da Alessia Marcuzzi, si allontanò dal mondo televisivo poco dopo la sua esperienza, per dedicarsi al mondo social e alla sua vita quotidiana. Falconieri è stata fino a poco tempo fa moglie di un tal Giuseppe Schiaviello e, come informa Isa e Chia, i due convolorano a nozze nella suggestiva città di Lecce, città in cui Mary è nata. Dall’unione tra i due sono nate due bambine: Giulia e Greta. Una love story, molto romantica, che fece sognare le fan della giovane. Eppure, qualche oretta fa, l’incanto è svanito con l’annuncio di Mary sui social riguardante la rottura con Giuseppe. Qui di seguito vi proponiamo cosa ha scritto su Instagram: “Credevo di aver provato tutto il peggio, invece la vita non finisce mai di fare brutti scherzi. Il legame tra me e Giuseppe è finito. Avrò bisogno di tempo! Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini in questo momento, se non risponderò sapete già il motivo.”

Grande Fratello: chi è Mary Falconieri

Mary Falconieri, è nata a Nardò in provincia di Lecce, nel 1992. La giovane si fece conoscere al grande pubblico nel 2015 partecipando alla quattordicesima edizione del Grande Fratello su Canale 5. All’epoca ventitreenne e studentessa di Infermieristica presso l’Università La Sapienza di Roma, Mary si distinse per la sua dolcezza e autenticità. Dopo l’esperienza televisiva, ha proseguito gli studi laureandosi e intraprendendo la carriera di infermiera. Parallelamente, ha coltivato una presenza significativa sui social media, condividendo volentieri con i fan diversi momenti della sua quotidianità. Nel 2021 ha sposato l’avvocato Giuseppe Matteo Schiavello, con il quale ha avuto due figlie: Giulia, nata nel 2022, e Greta, venuta al mondo nel 2024. Ora, la fine della relazione con Giuseppe è stata annunciata dalla stessa Mary attraverso un post su Instagram, condiviso con la consueta sincerità che la contraddistingue. Oggi continua la sua attività come imprenditrice social, pronta a ispirare i suoi follower con contenuti che riflettono la sua dedizione alla famiglia, la sua professione sanitaria e la vita vissuta con passione e autenticità. Ha inoltre avuto un’esperienza come modella. Curiosità: nell’ottobre del 2019, Mary si ritrovò, a sua insaputa, sul manifesto della campagna elettorale del Rassemblement National, partito politico di estrema destra, per le elezioni municipali 2020.