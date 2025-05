Amici 24, 18/05: chi è il presunto concorrente eliminato?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Siamo ormai alle battute finali di Amici 24. L’8 maggio si è registrata la Semifinale del celebre talent show condotto da Maria De Filippi e, grazie alle anticipazioni diffuse sul web conosciamo già i nomi dei primi concorrenti che accedono alla Finale, prevista per domenica 18 maggio. La gara si è articolata in tre manche decisive. Nella prima, a spiccare tra tutti è stato Francesco: il ballerino si è aggiudicato la prima maglia d’oro, assicurandosi così un posto tra i finalisti che si contenderanno la vittoria. La seconda manche ha visto trionfare Alessia, che ha conquistato anche lei l’accesso diretto alla Finale. Infine, nella terza e ultima prova, è stato Daniele a convincere maggiormente la giuria, guadagnandosi l’ambita maglia d’oro. Resta ora da capire il destino degli altri concorrenti: qualcuno potrebbe fermarsi proprio a un passo dal traguardo.

Amici 24: chi sono i cantanti in finale?

Dunque, i primi finalisti ufficiali di Amici 24 sono Francesco, Alessia e Daniele. Ma per quanto riguarda i cantanti? Chi tra loro è riuscito ad accedere alla Finale? Al momento, non ci sono certezze. Le anticipazioni rivelano soltanto che Nicolò, TrigNo e Antonia si trovano tutti in bilico, con il rischio concreto di non farcela. Fare pronostici in questa fase è davvero complicato, anche perché non sono trapelate informazioni definitive sull’eventuale eliminato. Il verdetto sarà comunicato solo in casetta o in studio, lontano dagli occhi del pubblico, come spesso accade in queste situazioni. Tuttavia, non si può escludere che i tre cantanti siano stati tutti ammessi alla Finale. In quel caso, si ritroverebbero a contendersi tra loro la vittoria nella categoria canto e, potenzialmente, il titolo assoluto di questa edizione. Un solo cantante in finale non avrebbe senso, poiché sarebbe automaticamente il vincitore del canto, quindi è plausibile che siano almeno in due. Tuttavia, Novella 2000 ha ipotizzato un’altra possibilità, tutt’altro che inedita: quella di una Finale a sei, proprio come avvenne lo scorso anno. In attesa della conferma ufficiale, resta aperto lo scenario in cui nessuno sia stato eliminato in Semifinale e tutti e sei i concorrenti approdino alla serata conclusiva di Amici 24. Non resta che attendere per scoprire se anche quest’anno si seguirà lo stesso schema.