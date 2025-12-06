Grande Fratello, sondaggio televoto dell'8 dicembre: Rasha e Francesca le più votate

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La puntata del Grande Fratello che andrà in onda su Canale 5 lunedì 8 dicembre sarà determinante per scoprire quali concorrenti riusciranno ad arrivare fino in fondo. Il televoto che in questo momento vede in nomination Rasha Younes, Francesca Carrara, Domenico D’Alterio e Simone De Bianchi porterà all’eliminazione due protagonisti dell’attuale edizione del reality show. Il sondaggio di Reality House, evidenzia una netta preferenza per Rasha Younes, che dunque dovrebbe assicurarsi la possibilità di restare nella Casa fino al giorno della finale.

Grande Fratello, puntata di lunedì 8 dicembre: Rasha in netto vantaggio, dietro Francesca

L’appuntamento con la semifinale del Grande Fratello è stato fissato a lunedì 8 dicembre. I due concorrenti meno votati dal pubblico verranno definitivamente eliminati e dovranno lasciare la Casa più spiata d’Italia. A contendersi la permanenza in gioco in questo momento sono: Rasha Younes, Francesca Carrara, Domenico D’Alterio e Simone De Bianchi.

Il sondaggio di Reality House, ad oggi 6 dicembre 2025, vede in vantaggio Rasha Younes con una percentuale di preferenze del 52%. Dovrebbe salvarsi dall’eliminazione anche Francesca Carrara che vanta il 28% dei consensi da parte degli utenti del web. Facendo riferimento al sondaggio, i due eliminati saranno Domenico D’Alterio con il 13% e Simone De Bianchi con l’8% di preferenze.

Grande Fratello: quando andrà in onda la finale?

La puntata di lunedì 8 dicembre, almeno stando a quanto si vocifera sul web, sarà la penultima di questa breve ma intenza edizione del Grande Fratello. Pertanto la finale del reality show capitanato da Simona Ventura dovrebbe volgere al termine lunedì 15 dicembre. Tra circa una settimana, dunque, si scoprirà il nome del vincitore.