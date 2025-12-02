[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cresce l’attesa in vista della semifinale del Grande Fratello, che andrà in onda in prima serata su Canale 5, lunedì 8 dicembre. Il televoto di questa settimana è in positivo e chiede ai telespettatori di votare il concorrente da voler salvare tra Domenico, Francesca, Rasha e Simone. I due concorrenti meno votati dal pubblico dovranno definitivamente abbandonare la Casa. Facendo riferimento al sondaggio aperto su Grande Fratello ForumFree, Rasha Younes con il 49% di preferenze, dovrebbe salvarsi piuttosto agevolmente.

Esito sondaggio Grande Fratello puntata dell’8 dicembre: Rasha in ventaggio, pochi consensi per Simone e Domenico

Simona Ventura al termine dell’undicesima puntata del Grande Fratello ha aperto un nuovo televoto. Simone De Bianchi, Domenico D’Alterio, Rasha Younes e Francesca Carrara sono in nomination, i due concorrenti meno votati dal pubblico verranno eliminati e dovranno abbandonare la casa.

Il sondaggio aperto su Grande Fratello ForumFree, vede Rasha in vantaggio con una percentuale di preferenze del 49%. Dovrebbe salvarsi piuttosto agevolmente dalla tornata eliminatoria anche Francesca, che attualmente vanta una percentuale di consensi pari al 29%. A rischiare maggiormente l’eliminazione sarebbe Domenico con il 14% dei voti e Simone con il 6% dei consensi. Il risultato del sondaggio potrebbe essere completamente sovvertito dal televoto ufficiale, pertanto sarà importante attendere la puntata di lunedì per scoprire quale sarà il verdetto definitivo.

Grande Fratello: ascolti puntata del 1° dicembre

L’undicesima puntata del Grande Fratello è stata seguita da 1.852.000 telespettatori, pari ad uno share del 14,3%. Un risultato, in termini di ascolto, in linea con quello delle precedenti puntate del reality show. La serata in termini di dati Auditel è stata vinta da Sandokan, la Serie Tv ha debuttato su Rai 1 catturando l’attenzione di 6.233.000 telespettatori in occasione del primo episodio e 5.211.00 telespettatori nel secondo episodio.