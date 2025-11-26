Grande Fratello, sondaggio televoto del 1° dicembre: Jonas in pole, ultimo Mattia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cresce l’attesa in vista dell’undicesima puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 1° dicembre in prima serata su Canale 5. Nel corso del nuovo appuntamento Simona Ventura comunicherà in diretta il nome del secondo finalista, che andrà ad aggiungersi a Giulia Soponariu. Attualmente in nomination ci sono: Jonas Pepe, Omer Elomari, Grazia Kendi e Mattia Scudieri. Stando al sondaggio presente su Grande Fratello ForumFree, Jonas Pepe con il 40% dei consensi sarebbe in pole per un posto in finale. Si conferma molto apprezzato dal pubblico anche Jonas Pepe che vanta il 38% di preferenze da parte degli utenti del web.

GF, sondaggio televoto del 1° dicembre: Jonas candidato alla finale, bene anche Omer

Simona Ventura tornerà a collegarsi con i concorrenti della Casa più spiata d’Italia lunedì 1° dicembre in occasione dell’undicesima puntata. La conduttrice nel corso della diretta comunicherà il verdetto del televoto che in questo momento chiede ai telespettatori di votare il concorrente più apprezzato. Colui o colei che riceverà il maggior numero di voti tra Jonas Pepe, Omer Elomari, Grazia Kendi e Mattia Scudieri, conquisterà un posto in finale come secondo finalista.

Il sondaggio lanciato al termine delle decima puntata su Grande Fratello ForumFree, vede in vantaggio Jonas Pepe con il 40% dei voti da parte degli utenti del web, seguito da Omer Elomari che vanta il 38% dei consensi.

Al terzo Grazia Kendi con il 13%. Mattia Scudieri, ultimo nel sondaggio, non va oltre il 7% dei consensi.

Va precisato che l’esito ufficiale del televoto verrà comunicato soltanto lunedì sera, in occasione di una nuova spumeggiante puntata del Grande Fratello.

GF, si avvicina la finale ma gli ascolti non decollano

L’edizione corrente del Grande Fratello si avvicina ad ampie falcate verso il traguardo, ma nonostante ciò gli ascolti faticano a decollare. Il reality show condotto da Simona Ventura, lunedì 24 novembre, ha tenuto compagnia ad appena 1.887.000 telespettatori pari ad uno share del 14,5%. Il GF ha perso ampiamente il confronto con la fiction ‘‘Il Commissario Ricciardi 3” che in prima serata su Rai 1 ha catturato l’attenzione di 3.724.000 di telespettatori, registrando uno share del 22,1%.