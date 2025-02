Grande Fratello, sondaggi: una star a rischio eliminazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello non si ferma neanche nella settimana di Sanremo e si prepara a una puntata carica di tensione. Giovedì 13 febbraio 2025, il reality di Alfonso Signorini tornerà in prima serata su Canale 5 con un televoto che si preannuncia decisivo: mentre il Festival di Sanremo catalizza l’attenzione del pubblico, la casa più spiata d’Italia dovrà dire addio a un altro concorrente. Tra le nomination spiccano nomi forti, con sondaggi che delineano una corsa serrata tra i protagonisti del programma.

Chi rischia di lasciare la Casa del Grande Fratello?

Sette concorrenti sono finiti in nomination e si contendono il favore del pubblico: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maxime Mbanda e Stefania Orlando. Secondo le ultime rilevazioni, Amanda sembra essere tra le preferite dai telespettatori, mentre la situazione si fa più incerta per Maria Teresa Ruta e Maxime Mbanda, che attualmente risultano tra i meno votati e quindi a rischio eliminazione. L’esito del televoto avrà un doppio effetto: da un lato segnerà l’uscita di uno dei concorrenti, dall’altro premierà il più votato con un’immunità che potrebbe rivelarsi fondamentale nelle prossime puntate. Con l’audience divisa tra Grande Fratello e Sanremo, sarà interessante vedere come si muoverà il pubblico e se il reality riuscirà a mantenere alta l’attenzione nonostante la forte concorrenza della kermesse musicale. L’appuntamento è quindi per la 31ª diretta stagionale, che promette colpi di scena e un’eliminazione che potrebbe ribaltare gli equilibri della casa.

Carlo Conti vs Alfonso Signorini: chi la spunterà?

Helena Prestes delusa: il malessere a causa di Lorenzo

La tensione nella casa del Grande Fratello resta alta dopo l’elezione del primo finalista. Lorenzo Spolverato, vincendo il televoto del 10 febbraio contro Javier Martinez, Alfonso D’Apice e Giglio, si è assicurato un posto in finale, ma non tutti hanno accolto con entusiasmo il verdetto. Tra i concorrenti più scossi c’è Helena Prestes, che da giorni mostra segni di stanchezza e amarezza per l’esito della votazione. Se inizialmente la brasiliana ha cercato di nascondere la sua frustrazione, con il passare delle ore il suo malessere è diventato sempre più evidente. Lo scorso 12 febbraio Helena si è confidata con Javier Martinez durante un momento di relax in piscina, ammettendo di sentirsi esausta e di aver perso la motivazione per continuare. Il peso dell’esperienza nella casa e la delusione per la mancata qualificazione alla finale sembrano aver minato la sua determinazione, al punto da ipotizzare un clamoroso abbandono. Le sue parole hanno acceso il dibattito tra i fan, divisi tra chi comprende il suo stato d’animo e chi la accusa di reagire in modo esagerato. Resta da vedere se Helena riuscirà a ritrovare l’entusiasmo o se il Grande Fratello dovrà fare i conti con un nuovo addio inatteso.