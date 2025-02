Il Grande Fratello sfida Sanremo: novità sulle eliminazioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giovedì 13 febbraio 2025, il Grande Fratello andrà in onda regolarmente su Canale 5, nonostante la concomitanza con la terza serata del Festival di Sanremo. In questa puntata non è prevista alcuna eliminazione: il televoto servirà a decretare il concorrente preferito dal pubblico, che otterrà l’immunità nelle prossime nomination.

Grande Fratello: i concorrenti al televoto

I concorrenti in lizza per diventare il preferito della settimana sono: Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago Garcia, Maxime Mbanda, Maria Teresa Ruta e Jessica Morlacchi. Il pubblico da casa è chiamato a esprimere la propria preferenza, salvando così il concorrente prescelto dalle prossime nomination.

Sondaggi e previsioni

Secondo un sondaggio condotto da “Forum Free Grande Fratello”, aggiornato all’11 febbraio, Stefania Orlando è in testa con il 26% delle preferenze, seguita da Amanda Lecciso al 19% e Chiara Cainelli al 18%. Maxime Mbanda, invece, si trova in fondo alla classifica con meno dell’1% dei voti.

Strategia Mediaset durante la settimana di Sanremo

Mediaset ha deciso di mantenere la doppia puntata settimanale del Grande Fratello anche durante la settimana del Festival di Sanremo, nonostante la forte concorrenza. Tuttavia, altri programmi di punta, come “C’è posta per te” di Maria De Filippi, osserveranno una pausa per evitare lo scontro diretto con la kermesse musicale.

Attese sugli ascolti

La scelta di trasmettere il Grande Fratello durante il Festival di Sanremo rappresenta una sfida significativa in termini di ascolti. Nelle ultime settimane, il reality ha registrato una media di circa 2 milioni di telespettatori, mentre il Festival attira tradizionalmente oltre 10 milioni di spettatori. Resta da vedere come il pubblico reagirà a questa programmazione.

La puntata del Grande Fratello del 13 febbraio si preannuncia ricca di emozioni, con il pubblico chiamato a scegliere il proprio concorrente preferito. Nonostante la concorrenza del Festival di Sanremo, Mediaset punta a mantenere alta l’attenzione sul reality, offrendo dinamiche avvincenti e colpi di scena. Chi la spunterà? Ai posteri, anzi, allo share, l’ardua sentenza!