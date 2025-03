Grande Fratello, Shaila Gatta si dispera dopo la mancata finale: “Ce l’ho con Lorenzo Spolverato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. L’ex velina di Striscia La Notizia ha dimostrato di aver preso male la mancata finale. La ragazza si è sfogata con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, spiegando che il giorno dopo la diretta si è svegliata provando a pensare positivo sebbene invano. La donna ha dichiarato: “C’è una parte di me che è delusa. Una parta di me che sta rosicando ed una parte di me che ce l’ha con Lorenzo Spolverato.” La concorrente del Grande Fratello ha dimostrato insofferenza nei confronti del modello milanese, definendolo una persona rumorosa e capricciosa al quale è stato concesso tutto. La donna inoltre ha detto che all’interno del gioco le sta pesando la coppia, sostenendo che sia un’arma a doppio taglio. Per questo motivo, ha detto di avercela con sé stessa per non aver fatto rumore ma di essersi occupata solo degli altri.

Grande Fratello, Shaila Gatta delusa per non essere arrivata in finale

L’ex velina di Striscia La Notizia è apparsa molto insofferente per non essere arrivata alla finale del Grande Fratello al fianco di Lorenzo Spolverato. Shaila Gatta ha detto di essersi trascurata per concentrarsi solo sul suo partner, con il quale sta avendo una relazione fatta di alti e bassi. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Non è colpa sua, sono io che non ho gestito la situazione. Per quanto io sia una personalità brillante. Ho lasciato che le persone conoscessero più il mio lato amoroso e non la mia persona.” Lorenzo Spolverato a questo punto ha assicurato Shaila di essere il suo primo fan, apparendo convinto che anche lei arriverà in finale, tanto da dirle: “Sono felice per Zeudi ma avresti meritato tu quel posto lì.” L’ex velina di Striscia La Notizia si è sciolta in lacrime.