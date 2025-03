Grande Fratello, Lorenzo Spolverato a rischio squalifica: caos nel reality show

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato sarebbe ad un passo da un duro provvedimento che comprometterebbe per sempre il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello. Nel corso della 35esima puntata, Alfonso Signorini ha severamente rimproverato il concorrente, resosi protagonista di scenate di follia pura. Infatti, ha tirato oggetti e dato calci contro Shaila Gatta in seguito ad una nuova lite. In quell’occasione, il conduttore ha informato il modello milanese che se fosse stato per lui lo avrebbe squalificato dal Grande Fratello come successo per altri concorrenti tra cui Edoardo Donnamaria e Daniele Del Moro. Una questione che ha suscitato molte polemiche in seguito ad un comportamento non equo da parte degli autori. Le squalifiche di Edoardo e Daniele hanno fatto comprendere come Lorenzo Spolverato sia definito “l’intoccabile della casa di Cinecittà“.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato rischia la squalifica per nuovi comportamenti non idonei

Le cose per Lorenzo Spolverato si potrebbero mettere davvero male. Durante una gita fuori porto dei gieffini, sembra ci sia stato un nuovo litigio tra le due fazioni nate all’interno del Grande Fratello. Il modello milanese sarebbe stato al centro di una lite con Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Secondo Amadeo Venza, esporto di gossip, ci sarebbe molto malcontento tra gli autori del programma a causa dei ripetuti comportamenti non idonei da parte di Lorenzo Spolverato. La questione sarebbe più complessa del previsto visto che il modello è già in finale. Nonostante questo, sembra che gli autori siano a pronti a prendere dei provvedimenti. Nel post pubblicato da Amadeo Venzo si leggono le seguenti parole: “abbiamo saputo che un concorrente rischia la squalifica dopo ripetuti richiami dal Grande Fratello. E sarebbe la prima volta nella storia del reality che un concorrente già finalista verrebbe SQUALIFICATO! Pare ci sia un malcontento generale da parte degli autori ecc. Sto parlando di Lorenzo“.