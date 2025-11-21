Grande Fratello, la sorella di Rasha la difende: “Non posso più tacere, è vergognoso…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rasha Younes negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con diverse critiche in merito al suo rapporto con Omer, c’è infatti chi pensa che il suo interesse non sia reale. Anche l’ex fidanzato della gieffina ha deciso di uscire allo scoperto e l’ha attaccata duramente.

L’uomo l’ha accusata di essere un’arrivista, ha detto che è una persona cinica e che ha detto solo bugie nella casa più spiata dagli italiani. Lui pensa anche che non prova alcun interesse per Elomari, starebbe solo giocando con il gieffino. Dopo i duri attacchi dell’ex di Rasha Younes la sorella di lei ha deciso di rompere il silenzio sui social per difenderla. La ragazza ha fatto sapere che di fronte agli ultimi avvenimenti non può più tacere, ha poi aggiunto: “Non posso assolutamente tollerare il tentativo di sporcare l’immagine di mia sorella da parte di persone terze”.

La sorella di Rasha Younes sbotta sui social dopo le dure accuse: cosa ha detto sulla gieffina

La sorella della gieffina ha smentito ciò che ha detto il suo ex fidanzato e ha rivelato che è arrivata a svolgere anche quattro lavori contemporaneamente per aiutare la sua famiglia. A detta sua ha fatto moltissimi sacrifici, specie dopo la morte del padre, ritrovandosi anche a prendere decisioni complicate da sola.

La sorella di Rasha Younes ha parlato anche di Omer Elomari dicendo che da casa hanno visto un uomo delicato, protettivo e con grandi valori. La loro famiglia pensa che il ragazzo sia pronto ad amare davvero la gieffina. Riferendosi poi all’ex fidanzato della sorella ha aggiunto: “Semplicemente vergognoso il tentativo di ottenere visibilità intaccando la felicità che Rasha ha finalmente ottenuto”.