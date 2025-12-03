Grande Fratello, Rasha contro gli autori: “Siamo burattini, capisco le dinamiche ma un po’ di rispetto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rasha Younes nelle scorse ore è sbottata di nuovo contro gli autori del Grande Fratello, lo ha fatto durante uno sfogo con Grazia Kendi.

A farla arrabbiare è stato ciò che è successo nell’ultima puntata del reality, cioè che hanno lasciato intendere che si è creata una certa sintonia tra lei e Jonas Pepe. Anita è apparsa gelosa della loro vicinanza, soprattutto perché all’inizio il gieffino aveva manifestato interesse per lei. In puntata lui ha confermato che c’è sintonia, lei invece ha negato dicendo che c’è solo un buon rapporto.

Rasha Younes chiede rispetto al Grande Fratello: lo sfogo della gieffina contro gli autori

Alla sua compagna d’avventura la gieffina ha fatto notare che non è la prima volta che provano a farla passare come quella che sguazza tra gli uomini, anche se ha ben dimostrato che non è affatto così. Lei non è ancora riuscita a lasciarsi andare del tutto con Omer, figuriamoci se potrebbe dividersi tra più uomini nella casa più spiata dagli italiani.

Visibilmente arrabbiata Rasha Younes ha detto: “Capisco che serve alle dinamiche, ma un po’ di rispetto. Vabbè che siamo burattini, ma un po’ di rispetto“. A Grazia ha poi detto che gli altri sono stati valorizzati e hanno ricevuto bellissime sorprese, lei invece viene usata e non capisce per quale fine.