Grande fratello, Omer Elomari esplode sui social: annunciate azioni legali, ecco perché

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Omer Elomari è stato tra i grandi protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello, vinta da Anita Mazzotta. In quel contesto televisivo, l’imprenditore siriano fece sognare gli italiani per la sua storia d’amore con Rasha Younes. In queste ore, l’uomo è finito al centro di alcune indiscrezioni che lo vorrebbero star affrontando una crisi con la compagna. Di qui, è arrivata la reazione dell’ex gieffino, che è letteralmente esploso sui social. Omer Elomari ha pubblicato un comunicato nel suo profilo Instagram dove ha annunciato l’avvio di azioni legali contro coloro che ledano la sua reputazione. Nel lungo messaggio l’uomo ha scritto: “Qualsiasi dichiarazione falsa, diffamatoria, lesiva nei miei confronti pubblicata sui social media o su qualsiasi altra piattaforma pubblica potrà comportare l’avvio di azioni legali nei confronti dei responsabili in conformità con le leggi vigenti.”

Grande fratello, Omer Elomari lancia un avvertimento

L’ex gieffino ha pubblicato un comunicato contro coloro che mettono in giro false voci sul suo conto. In esso, Omer Elomari ha scritto: “La mia reputazione mi appartiene e non tollero più alcun tentativo di danneggiarla. Qualsiasi affermazione falsa o offensiva verrà presa molto seriamente e perseguita di conseguenza. Considerate questo un chiaro avvertimento.” L’uomo era finito al centro dell’attenzione negli ultimi giorni. L’imprenditore siriano aveva reso noto di aver subito un importante furto a Milano dove vi si era recato per un evento.