Omer Elomari del Grande Fratello, brutta disavventura a Milano: cos’è accaduto

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Omer Elomari è stato tra i grandi protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello, dov’è arrivato alle fasi finali prima di essere eliminato. L’imprenditore siriano aveva fatto sognare grazie alla storia d’amore con Rasha Younes. In queste ore, l’uomo ha reso noto di essere rimasta vittima di una brutta disavventura. Tutto è iniziato quando l’ex concorrente del Grande Fratello ha partecipato ad un evento a Milano. Proprio nella città lombarda, Omer Elomari è rimasto vittima di un furto. In una storia pubblicata su Instagram, il compagno di Rasha Younes ha scritto le seguenti parole: “Mi hanno rubato cose dalla macchina a Milano, che valgono più di 2 mila euro. Ma non voglio le cose cavolo, voglio i miei documenti. Str*nzo.”.

Grande Fratello, Omer Elomari derubato a Milano

L’ex protagonista del Grande Fratello è stato derubato a Milano dove stava partecipando ad un evento come rivelato da lui stesso in alcune storie pubblicate su Instagram. Omer Elomari ha infatti svelato che alcuni ladri hanno rubato alcuni oggetti presenti all’interno della sua auto di lusso. Una disavventura per l’ex gieffino, che si aggiunge ai suoi problemi di salute. Sempre nelle ultime ore, il compagno di Rasha Younes aveva reso noto di avere un importante e fastidioso orzaiolo in un occhio. Un momento davvero complicato per l’ex finalista del reality show targato Mediaset.