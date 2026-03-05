Grande Fratello, Omer Elomari e Rasha Younes, frecciatina da un ex gieffino: l’accaduto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Omer Elomari e Rasha Younes hanno ottenuto un discreto successo partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello. Nel corso delle ultime ore, la giordana e il siriano sono finiti al centro di un commento da parte di un ex gieffino, che ha condiviso insieme a loro l’esperienza all’interno del noto reality show. Si tratta di Domenica D’Alterio, che ha aperto un box domande su Instagram dove ha risposto ad alcune curiosità da parte dei fans. L’uomo ha risposto in questo modo a chi gli chiedeva se si fosse incontrato con Omer Elomari e Rasha Younes durante gli eventi avvenuti a Sanremo dove erano presenti: “Ci siano incontrati in un ristorante. Li ho incontrati, non ho avuto modo di parlare. Sicuramente non per colpa mia perché io non ho problemi con nessuno.” Domenico D’Alterio ha fatto capire che tra di loro non è rimasto un buon rapporto dopo l’esperienza fatta al Grande Fratello.

Francesco Rana e l’affando contro le coppie del Grande Fratello

Prima di Domenico D’Alterio, un altro ex gieffino aveva fatto parlare, sparando a zero contro le coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello. Si tratta di Francesco Rana che a Casa Lollo aveva dichiarato senza peli sulla lingua: “Una volta finita, si parla solo di ship. Ma il Grande Fratello non lo hanno fatto solo le ship: l’ho fatto anche io, l’ha fatto Kingrana, l’ha fatto Giulia, l’ha fatto Simone, Giulio, Matteo, Flaminia, Ivana… Abbiamo fatto tanto per il programma. lo dico ai fan delle ship: guardate anche gli altri concorrenti, guardate cosa hanno portato. Abbiamo lasciato un segno. Vedere parlare sempre e solo di ship mi dà fastidio. lo sono stato sette puntate e in ogni puntata mi sono preso una clip: i segnali li ho dati, il percorso c’è stato. Però poi finisce e si parla solo di quello. Non è giusto”. Un vero e proprio affondo verso Omer e Rasha, Jonas e Anita e Grazia e Mattia.