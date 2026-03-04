Grande Fratello, Rasha Younes alza la voce sui social: “Ma vaffanc*lo”, c’entra Omer Elomari

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rasha Younes e Omer Elomari sono tra le coppie nate nell’ultima edizione del Grande fratello, che tornerà tra poco settimane sui teleschermi di Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. In questi giorni, i Rashmer – così si fanno chiamare dai fans – sono finiti al centro di alcune indiscrezioni che li volevano in crisi o addirittura lasciati. A distanza di ore dal gossip, ecco che la coppia ha deciso di fare una diretta social dove sono apparsi complici e innamorati. In questo frangente, Rasha Younes ha alzato la voce per smentire tali voci infondate, dichiarando in questo modo: “Le corna, ma vaffanc*lo“. Anche Omer Elomari ha voluto dire la sua, aggiungendo: “Tradimento, corna, si sono lasciati? Ve piacesse.” Insomma, la storia d’amore della coppia procede col vento in poppa dopo essersi innamorati al Grande Fratello.

Grande Fratello, Omer Elomari vuole presentare Rasha Younes alla sua famiglia in Turchia

Sempre nella diretta social, Rasha Younes e Omer Elomari hanno parlato dei loro prossimi progetti. Il siriano ha affermato che presto andrà in Turchia per visitare la sua famiglia, al quale spera di presentare la sua fidanzata. L’uomo ha aggiunto che suo padre ha detto di apprezzare particolarmente l’ex gieffina. Rasha Younes, invece, ha dichiarato in merito al prossimo viaggio in Turchia: “Dobbiamo capire con i miei documenti come fare, ci stiamo muovendo non è facile però vediamo”. Non resta che attendere per vedere se la coppia del Grande Fratello riuscirà a raggiungere l’Oriente in tempi brevi.