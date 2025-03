Grande Fratello, nuove riflessioni di Giglio su Yulia: “Non posso sapere cosa fa fuori, se dovesse finire…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si sta parlando a lungo del rapporto nato tra Giglio e Yulia Bruschi al Grande Fratello, lei era già impegnata sentimentalmente fuori dalla casa più spiata d’Italia ma ha deciso di mettere fine alla precedente relazione per iniziare una relazione con il parrucchiere emiliano.

Diversi sono i rumors che stanno circolando sull’ex gieffina nelle ultime settimane, si è parlato di un presunto tradimento con un ex tentatore di Temptation Island e di una possibile riconciliazione con l’ex fidanzato Simone. Quest’ultimo di recente ha ammesso che ci sono state dei baci tra loro quando si sono rivisti, lei però sui social ha negato di essere tornata con l’ex fidanzato. Fuori dal Grande Fratello la storia d’amore nata con Luca Giglioli continuerà? Il gieffino nelle scorse ore ha fatto delle riflessioni sul loro rapporto e si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni durante una chiacchierata con Shaila Gatta.

Giglio si fida di Yulia Bruschi: al Grande Fratello svela come reagirebbe se tra loro dovesse finire

Alla sua compagna di avventura Luca Giglioli ha detto che si fida della sua fidanza, al momento si affida a quello che hanno costruito nella casa del Grande Fratello. A detta sua evita di pensare troppo per non farsi delle paranoie, perché non può sapere cosa sta facendo lei fuori dalla casa più spiata d’Italia. A detta gli dispiacerebbe sapere che fuori ha incontrato un’altra persona perché significherebbe aver dato fiducia a qualcosa che riteneva importante ma che in realtà non lo era.

Giglio ha continuato dicendo che al momento sta vivendo una relazione a distanza e non può sapere cosa fa Yulia Bruschi fuori, però è consapevole del fatto che può accadere di tutto. Il gieffino ha ribadito che è nato l’amore con la fidanzata, anche se la conosce da due mesi e mezzo, dopodiché ha concluso dicendo: “Se dovesse finire adesso sarebbe una batosta enorme perché io sono innamorato”.