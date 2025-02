GF Yulia Bruschi e Giglio, relazione a rischio: l’ex gieffina dorme con l’ex fidanzato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Solo pochi giorni fa Giglio e Yulia Bruschi hanno avuto l’opportunità di rivedersi al Grande Fratello in occasione della festa degli innamorati, entrambi erano molto emozionati. I due non si vedevano da circa due mesi e si sono mostrati molto complici e innamorati, a detta loro non vedono l’ora di poter vivere la loro relazione fuori.

Eppure, continuano a circolare rumors in merito ad un presunto tradimento dell’ex gieffina ai danni di Luca Giglioli. Lei ha più volte smentito le voci ma nelle scorse ore una nuova indiscrezione ha spiazzato tutti, sembra infatti che Yulia Bruschi stia frequentando l’ex Simone e non solo per mantenere un buon rapporto su consiglio dei loro legali.

Yulia Bruschi dorme insieme all’ex fidanzato Simone? L’indiscrezione ‘bomba’

Grazia Sambruna ha sganciato una vera e propria bomba che potrebbe mettere a rischio la storia d’amore tra Yulia Bruschi e Giglio al Grande Fratello. A detta sua una fonte certa le ha rivelato che l’ex gieffina e il suo ex fidanzato non si incontrano solo a cena per cercare di avere un rapporto civile. I loro incontri avverrebbero anche altrove, non solo in pizzeria o al ristorante.

Tra le varie cose la nota giornalista ha svelato: “Con il suo ex fidanzato Simone ci dorme anche insieme! Eh sì me l’hanno detto e non è solo una volta, è successo più volte“.