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Manfredonia: sofferenza, vittoria e permanenza in D. Hernaiz uomo della provvidenza
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Manfredonia: sofferenza, vittoria e permanenza in D. Hernaiz uomo della provvidenza
Il Manfredonia supera la trasferta di Acerra con un soffertissimo 2-1 e riesce a salvarsi per il terzo anno consecutivo dal difficilissimo girone H.
La migliore stagione del Donia delle ultime tre, in termini di punti (43, meglio dei 41 della stagione 23-24) con una salvezza meritata sul campo e insperata in estate, quando sul Golfo si addensavano nubi dall’esterno.
Sipontini subito in vantaggio all’8′ con Hernaiz, padroni del campo e più volte vicini al raddoppio, ma raggiunti all’80’ dall’esperto Longo.
Il gol decisivo lo segna ancora Hernaiz al minuto 83′: è il gol che certifica la permanenza in Serie D anche nella prossima stagione.