Grande Fratello, Luca Giglioli inizia ad avere dubbi su Yulia Bruschi? Le parole fanno pensare

Luca Giglioli ha trovato l’amore con Yulia Bruschi all’interno del Grande Fratello. Peccato che i due non si siano riusciti a conoscersi per via di alcuni problemi legali di lei. A San Valentino, i due si sono rivisti dopo molto tempo apparendo complici e innamorati, entusiasti di vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Nella serata di ieri 25 febbraio, il concorrente del Grande Fratello si è lasciato andare a delle riflessioni sulla sua storia d’amore con Shaila Gatta. Il parrucchiere è apparso consapevole del fatto che non si sono riusciti a conoscere. Nonostante questo, Luca Giglioli si sente sicuro della persona che ha trovato. L’ex velina di Striscia La Notizia a questo punto ha detto al parrucchiere d’invidiarlo, visto che non appare geloso a differenza sua. La donna ha detto di essere gelosa per via di alcune insicurezze nate da alcune passate storie.

Grande Fratello, Luca Giglioli c’è rimasto male quando Yulia Bruschi non si è fidato di lui

Ieri 25 febbraio all’interno del Grande Fratello, Luca Giglioli e Shaila Gatta hanno parlato delle loro rispettive storie d’amore. Il parrucchiere ha affermato che Yulia Bruschi è molto simile all’ex velina in fatto di gelosia. Il giovane ha comunque riferito di esserci rimasto male quando la toscana c’ha impiegato diverso tempo per fidarsi di lui. A detta di lui, sarà un ostacolo che dovranno superare fuori dal reality show anche se appare sicuro di vivere la loro storia d’amore con Yulia una volta uscito dalla porta rossa. Nel frattempo, Yulia Bruschi è tornata nuovamente al centro dell’attenzione a causa di alcune foto che la vedono abbracciarsi con l’ex fidanzato Simone. L’ex concorrente del reality show ha smentito un ritorno di fiamma con l’uomo tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram.