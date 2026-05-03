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Manfredonia Calcio, Rotice: “Tanta sofferenza e gioia”

”Grazie a tutti, è stato un grande lavoro di squadra. Abbiamo lottato tutti per questo obiettivo della salvezza, poteva arrivare qualche giornata prima, ma va bene lo stesso” così Gianni Rotice, patron del Manfredonia Calcio al termine della gara vinta contro l’Acerrana, che ha regalato la salvezza ai sipontini.

”Abbiamo fatto più punti rispetto agli anni precedenti, ripartiamo da qui. É un progetto che parte da lontano”.

Chiusura sui tifosi: “La Gradinata e tutti i tifosi hanno spinto anche qui, si è creata una bella armonia. Bella anche la vicinanza delle famiglie”