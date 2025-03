Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti si dispera per l’uscita di Tommaso Franchi: “Non è giusto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lo scorso 17 marzo è andata in onda la diretta del Grande Fratello che ha visto l’eliminazione di Tommaso Franchi. Il concorrente senese è uscito sconfitto al televoto flash contro Mariavittoria Menghetti e Chiara Cainelli. Il ragazzo dato per favorito alla vittoria per molte settimane è stato eliminato a due settimane dalla finale nella sorpresa generale. La coppia dei Tommavi, così si fanno chiamare in rete, si è quindi divisa almeno per ora. Nel frattempo, Mariavittoria è apparsa particolarmente provata per l’eliminazione del fidanzato. La concorrente del Grande Fratello si è sciolta in un pianto a dirotto confidandosi con l’amica Jessica Morlacchi. Tommaso e Mariavittoria sono state una delle coppie più amate di questa edizione del reality show. I due si sono conosciuti nello show condotto da Alfonso Signorini. Una storia inizialmente tenuta lontana dalle telecamere rispetto agli Shailenzo e Helevier.

Tommaso Franchi fuori dal Grande Fratello: Mariavittoria in lacrime

Tommaso Franchi è stato eliminato dal Grande Fratello. Mariavittoria al primo risveglio senza il compagno si è lasciata andare ad un pianto a dirotto, tanto da dichiarare: “Non se lo meritava, meno di altri concorrenti qui dentro.” La dottoressa è poi stata raggiunta da Shaila Gatta, la quale ha provato a consolarla. L’ex velina di Striscia La Notizia ha detto che Tommaso forse non era stato del tutto sé stesso per concentrarsi sulla relazione con Mariavittoria. Parole che non sono piaciute tantissimo alla dottoressa romana, che si è sfogata dopo con Jessica Morlacchi. La donna ha detto: “Certo che Shaila, bella e cara eh, però dire che Tommaso si è concentrato solo sulla relazione. Ma che doveva fare? Che ti devo dire, fuori le auguro una lunga carriera da filosofa”.