Grande fratello, un ex gieffino pronto a sposare la compagna: l’annuncio

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Il Grande Fratello ha visto la nascita di diverse coppie nel corso degli anni. Nell’edizione trasmessa nel 2024, Alfonso D’Apice ha trovato l’amore al fianco di Chiara Cainelli. I due stanno insieme da ormai due anni e da tempo sono andati a convivere in Campania. In queste ore, l’ex gieffino ha rilasciato un’intervista al portale di Lorenzo Pugnaloni dove ha svelato qualche retroscena in merito alla sua relazione e fatto un importante annuncio. Alfonso D’Apice ha rivelato di aver intenzione di convolare a giuste nozze con Chiara Cainelli. L’ex concorrente del Grande fratello ha dichiarato le seguenti parole: “Sono pronto a sposare Chiara e ad avere una famiglia con lei”. Per la coppia nata all’interno del noto reality show ci sarebbero importanti progetti per il futuro come quello di formare una famiglia.

Alfonso D’Apice è diventato imprenditore dopo il Grande fratello

Sempre al portale di Lorenzo Pugnaloni, Alfonso D’Apice ha parlato della sua carriera in seguito all’esperienza avvenuta nella casa del Grande Fratello. L’uomo ha deciso di diventare imprenditore. Da poco, il napoletano ha aperto un locale in Campagna insieme a Chiara Cainelli. In passato, l’ex gieffino aveva dichiarato le seguenti parole in merito al suo progetto imprenditoriale: “Ho sempre avuto questa passione per i locali, che fossero ristorazione o eventi. E ho sempre sognato di averne uno tutto mio, proprio come lo aveva mio padre. Oggi quel sogno sta per diventare realtà“. Non resta che attendere i prossimi mesi per vedere se l’uomo farà la proposta di nozze alla trentina.

Alfonso D’Apice (Foto: FanPage)