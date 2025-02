Grande Fratello, Luca Giglioli esagera con Helena Prestes: gesto razzista nella casa?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle ultime ore è scoppiata una forte polemica per un gesto fatto da Luca Giglioli contro Helena Prestes. Ieri domenica 23 febbraio, la modella brasiliana ha organizzato un’intervista a Mattia Fumagalli, simulando una sorta di talkshow mentre Stefania Orlando ha vestito i panni della conduttrice. Maria Teresa Ruta, invece, ha ricoperto il ruolo d’opinionista mentre Amanda e Helena hanno intervistato il maestro di sci. Durante l’intervista, alcuni concorrenti del Grande Fratello hanno iniziato a fare dei suoni fastidiosi e polemici. In particolare, l’attenzione è stata per Luca Giglioli che mentre parlava Helena Prestes ha fatto il verso della scimmia. La modella brasiliana è apparsa molto infastidita, tanto da chiedere silenzio insieme a Stefania Orlando. Un episodio simile era già accaduto qualche giorno fa durante uno scherzo di Maxime alla Prestes, la quale aveva reagito urlando e ridendo. In quell’occasione, il parrucchiere l’aveva imitata facendo il verso della scimmia.

Grande Fratello, Luca Giglioli ha fatto un gesto razzista verso Helena Prestes

Il gesto di Luca Giglioli ha suscitato le ire funeste dei fan del Grande Fratello che l’hanno accusato di razzismo nei confronti di Helena Prestes. Il video del parrucchiere con le sue imitazioni hanno suscitato l’indignazione del popolo social. Molti fan della modella brasiliana hanno chiesto provvedimenti nei confronti di Luca Giglioli, sostenendo che sia inaccettabile che passi un messaggio di questo tipo in televisione. Secondo tanti, il ragazzo avrebbe denigrato la brasiliana per le sue umili origini, assumendo quindi un atteggiamento razzista nei suoi confronti. Comunque al momento il televoto che vede protagonista Luca non è stato ancora sospeso, tanto che la squalifica sembra improbabile.