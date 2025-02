Grande Fratello: Lorenzo Spolverato insulta Helena Prestes, folle reazione di Javier Martinez

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La casa del Grande Fratello è ormai divisa in due fazioni ben definite. Da un lato, quella capitanata da Helena Prestes, quella guidata da Lorenzo Spolverato. I due non riescono più a convincere civilmente come gli altri inquilini, tanto da scontrarsi in più occasioni. Anche sabato 15 febbraio, gli animi si sono ulteriormente scaldati in occasione di una festa. In dettaglio, il modello milanese avrebbe dato della “ragazzina stupida” ad Helena Prestes, facendo scatenare le ire funeste di Javier Martinez. Inizialmente, l’argentino del Grande Fratello credeva che Lorenzo stesse parlando di Amanda Lecciso e per questo aveva deciso di fare finta di niente nonostante avesse trovato poco elegante il suo atteggiamento. Successivamente Javier ha compreso che l’insulto era rivolto alla sua fidanzata e per questo si è irritato molto.

Grande Fratello, Javier Martinez nervoso con Lorenzo Spolverato per Helena Prestes

Javier Martinez si è recato in giardino dove si è sfogato con Luca Giglio, che ha cercato di calmarlo. Il concorrente del Grande Fratello ha riferito al parrucchiere di stare cercando di calmarsi perché non vuole che finisca molto male. L’uomo ha detto che all’inizio pensava che Lorenzo si era rivolto ad Amanda per poi capire dopo che era indirizzato ad Helena. L’argentino ha dichiarato le seguenti parole: “Menomale che l’ho capito tardi. Forse è stato destino perché sono molto nervoso”. In un secondo momento, Javier ne ha parlato anche con Helena, che gli ha consigliato di non rispondere alle provocazioni di Lorenzo per non mettere a repentaglio il suo percorso. Chissà se in puntata Javier e Lorenzo si troveranno nuovamente faccia a faccia..