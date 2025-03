Grande Fratello, Lorenzo Spolverato insulta in modo grave Javier Martinez nella notte: ecco cosa ha detto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Clima di fuoco all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo l’ultima puntata, è iniziata a circolare sul web una clip dove Lorenzo Spolverato ha aggredito verbalmente Javier Martinez. Il pallavolista argentino è stato infatti chiamato dagli autori in confessionale. Di qui, si è udita la voce del modello milanese che in bagno si è reso protagonista di un nuovo episodio agghiacciante. Lorenzo Spolverato ha infatti insultato in modo grave il concorrente argentino del Grande Fratello. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole. “Marcisci cogl..one”. Non è la prima volta che l’ex fidanzato di Shaila Gatta si rende protagonista di episodi del genere nei confronti degli altri concorrenti. Solo qualche tempo fa, l’uomo aveva augurato al fidanzato di Helena Prestes di rompersi il ginocchio. Parole che erano state trasmesse nel corso di una diretta del programma.

Lorenzo Spolverato e Javier Martinez scontro al Grande Fratello

Lorenzo Spolverato c’è ricascato nuovamente. L’uomo non ha perso il vizio d’insultare i suoi compagni d’avventura. Questa volta è toccato a Javier Martinez dopo che si sono resi protagonisti di un acceso diverso nel corso della diretta del Grande Fratello del 6 marzo. Il modello ha accusato il pallavolista argentino di essere il badante di Helena Prestes. Parole che hanno acceso Javier, il quale si è messo faccia a faccia contro l’ex fidanzato di Shaila Gatta. In questo frangente, l’argentino ha dichiarato le seguenti parole: “Ti stai c..ando addosso. Fai più bella figura a mettersi seduto.” Parole che hanno inalberato ancora di più Lorenzo, il quale ha ordinato a Javier di stare in silenzio perché a differenza sua lui non ha mai avuto sconti dal programma.