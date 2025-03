GF, tensioni tra Helena Prestes e Javier Martinez nella Casa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mariana, sorella di Helena Prestes, ha condiviso il suo punto di vista sulla relazione tra la modella e Javier Martinez all’interno della casa del Grande Fratello. Durante un’intervista rilasciata al talk show di 361Lounge, Mariana ha espresso alcune perplessità sull’atteggiamento del concorrente, sottolineando come, nelle numerose discussioni che si sono accese nel reality, lui non abbia mai preso apertamente le difese di Helena. I due concorrenti hanno affrontato l’argomento, e Javier ha chiarito di non voler intervenire in certe dinamiche, soprattutto quando coinvolgono persone che, a suo parere, non meritano troppa attenzione. Questo mette in luce una netta differenza tra loro: Helena è impulsiva e reagisce d’istinto, mentre Javier tende a riflettere prima di esporsi.





Helena Prestes: interviene la sorella Mariana

La sorella di Helena non ha esitato a esprimere un giudizio netto su Javier, criticando il suo atteggiamento e la sua mancanza di coinvolgimento nelle situazioni difficili che la modella si trova ad affrontare nella casa. Mariana Prestes ha affermato: “Se mi piacerebbe vedere Javier prendere posizione per difendere mia sorella? Sì certo, ma purtroppo lui non prende quasi mai posizione. A me piacerebbe vederlo difendere un po’ Helena, ma così come fanno quasi tutti i fidanzati. Javier deve imparare a fidarsi di lei. Soprattutto in quell’occasione avrei voluto vederlo più vicino a Helena. Se è vero che Helena vuole ancora Lorenzo come dice Shaila? No, Shaila ha questa gelosia. Poi io sono stanca di questo tema di Helena e Lorenzo. Lei ha già detto tante volte che non le interessa Lorenzo. Ma poi è passato molto tempo da quando loro due flirtavano”. Ci ha poi pensato Simona Tagli a rincarare la dose, spiegando: “Lui è il primo nemico di Helena. Quando c’è da difenderla prende le distanze, se ne va e la lascia da sola a doversi difendere. Javier è proprio il caso di dire ‘fuori dal letto nessuna pietà’. In camera è tutto carino e fuori non le perdona nulla”. Anche la giornalista Grazia Sambruna è intervenuta sulla vicenda, sottolineando un dettaglio ancora più spinoso: non solo Javier non ha difeso Helena, ma in alcune occasioni l’ha persino criticata per i suoi continui scontri con Shaila e Lorenzo.



É guerra tra Helena è Javier? Ecco cosa potrebbe accadere!

Se la crisi tra Javier Martinez e Helena Prestes dovesse sfociare in una rottura proprio a ridosso della finale, gli equilibri nella casa del Grande Fratello potrebbero cambiare drasticamente. Secondo alcune considerazioni de Il Sussidiario, la frattura tra i due potrebbe diventare insanabile, rendendo l’atmosfera ancora più tesa. Del resto, Helena non è certo il tipo da rimanere in silenzio quando la sua pazienza viene messa alla prova e uno scontro diretto sembra quasi inevitabile. A confermare l’ipotesi di una svolta nella dinamica del gioco è anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo cui il GF starebbe valutando la possibilità di mettere i due concorrenti l’uno contro l’altro. Ma il dettaglio più sorprendente riguarda l’eventuale schieramento di Javier: il pallavolista, infatti, potrebbe trovare un insospettabile alleato in Lorenzo Spolverato, che fin dall’inizio non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti della modella. Se queste previsioni dovessero rivelarsi fondate, si prospetta un finale di stagione carico di tensioni e colpi di scena.

La confessione a Zeudi Di Palma sulla madre

Oltre ai problemi con Javier, Helena ha anche diversi conti in sospeso con sua madre. Di notte, nel corso di una chiacchierata con Zeudi Di Palma, la modella ha rivelato il motivo per cui sua madre ha deciso di troncare ogni rapporto con lei, aggiungendo ulteriori tasselli a una storia familiare segnata da incomprensioni e dolore. Pare che durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Helena e la sua genitrice fossero ancora in buoni rapporti. Tuttavia, qualcosa è cambiato quando l’ex fidanzato della brasiliana ha espresso il desiderio di avere un figlio. A quel punto, Helena si è trovata di fronte a una scelta importante: comunicare alla madre che non poteva più sostenerla economicamente come aveva fatto fino a quel momento. Fino ad allora, infatti, le inviava denaro ogni mese, ma con la prospettiva di costruire una famiglia, ha deciso di mettere da parte quei soldi per il suo futuro. Questa decisione, però, avrebbe avuto conseguenze dolorose. La madre non ha reagito bene alla notizia e, secondo quanto raccontato dalla Prestes, sarebbe stata proprio questa la causa della rottura definitiva tra loro.

La rottura

Nella casa del Grande Fratello, Helena Prestes ha rivelato di aver tentato di ricucire il rapporto con la madre, ma ogni suo sforzo è stato vano. Dopo la fine della relazione con il suo ex fidanzato, pochi mesi dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, la modella ha deciso di tornare in Brasile con la speranza di riavvicinarsi alla madre. Una volta lì, però, ha fatto una scoperta dolorosa: lei era sparita. Non riuscendo a trovarla, ha provato a contattare la zia per ottenere informazioni, ma le risposte ricevute non sono state incoraggianti. La donna le ha assicurato che la madre stava bene, ma le ha anche fatto sapere che non voleva più avere alcun contatto con lei. A renderle ancora più difficile la situazione, il fatto che la mamma di Helena non ha voluto nemmeno fornire a quest’ultima il suo nuovo numero di telefono, segnando così un distacco netto e definitivo. Per Helena, si è trattato di un duro colpo, ma nonostante il dolore ha dovuto accettare la realtà: la madre aveva scelto di escluderla dalla sua vita.