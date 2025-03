Grande Fratello, Lorenzo Spolverato difende Helena Prestes da Shaila Gatta: svolta clamorosa nella notte!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Notte ad alta tensione all’interno del Grande Fratello. Lorenzo Spolverato ha voltato le spalle a Shaila Gatta. La puntata trasmessa ieri sera ha segnato la parola fine degli Shailenzo, così si fanno chiamare in rete, dopo diverse settimane di alti e bassi. L’ex velina è andata su tutte le furie quando ha visto il modello milanese parlare male di lei con Javier Martinez e Helena Prestes, definendolo un giocatore accanito. Ma non è finita qui perché Lorenzo Spolverato ha dato ragione a Stefania Orlando, che ha accusato Shaila Gatta di averlo lasciato solo per strategia. Alla fine, i due hanno preso le distanze non solo come fidanzati ma anche come amici. Dopo la fine della diretta del Grande Fratello, gli animi si sono surriscaldati, tanto che nella notte è scoppiato il caos tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Non è ancora chiaro cosa sia successo ma la modella ha accusato la finalista di averle sputato l’acqua addosso. Nella lite sono intervenute anche Shaila e Chiara, che hanno cercato di allontanare Zeudi.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato dice la sua sulla lite tra Helena, Shaila e Zeudi

Lorenzo Spolverato ha espresso la sua opinione sulla vicenda, prendendo le parti a sorpresa di Helena Prestes. Dopo la lite, i concorrenti del Grande Fratello si sono trovati in camera quando il modello milanese ha esclamato: “La potenza del gruppo”, riferendosi a Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, che avevano provocato moltissimo Helena Prestes subito dopo la diretta. Mariavittoria Minghetti, a questo punto, ha replicato: “Non mi piacciono per niente.” Di qui, è arrivata la risposta di Lorenzo Spolverato, che ha dichiarato: “Spero di non aver mai fatto così tanto, ditemelo che mi faccio due domande.” Qualche giorno fa, il modello era parte del gruppo delle tre ragazze mentre alla fine è tornato improvvisamente amico di Helena, difendendola addirittura contro la sua ex fidanzato.