Grande Fratello, “autrice annuncia l’eliminazione di Helena Prestes”: Beatrice Luzzi nella bufera

Le polemiche all’interno del Grande Fratello non si placano nemmeno ora. Infatti ci sono nuove grane in seguito alla diffida della Codacons che ha denunciato irregolarità nel televoto. A quanto sembra, è spuntata una segnalazione di una spettatrice del reality show presente nello studio nell’ultima puntata del Grande Fratello. Stando a quanto trapelato e che circola ora su X, il vecchio Twitter, Beatrice Luzzi si sarebbe avvicinata ad un’autrice dopo che i concorrenti hanno mandato al televoto Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. In quell’occasione, l’autrice del programma avrebbe detto all’opinionista che sarebbe stata eliminata la modella brasiliana. Il racconto della spettatrice è ormai diventato virale su X, tanto da essere giunto da Beatrice Luzzi che ha voluto difendersi. La donna ha scritto un post con le seguenti parole: “Ma non è così, ci siamo tutti confrontati sui possibili andamenti del voto, senza avere nessuna certezza.”

Grande Fratello, Beatrice Luzzi travolta dalle polemiche del televoto

Le polemiche sul televoto nonostante la smentita di Beatrice Luzzi non si sono placate. Gabriele Parpiglia ha condiviso l’esposto che il Codacons ha presentato contro il Grande Fratello per aver chiuso troppo gli occhi nei confronti dei comportamenti troppo aggressivi di Lorenzo Spolverato. L’associazione della tutela dei diritti dei consumatori ha anche attaccato il reality show dopo l’arrivo di 500 segnalazioni sul televoto. In un esposto si leggono le seguenti parole: “Si sospetta che non venga tenuto adeguatamente conto delle votazioni espresse dai telespettatori e che le eliminazioni vengano decise sotto banco dagli autori.” Insomma, questa edizione del reality show sta riservando ancora sorprese nonostante la finale prevista tra 20 giorni sui teleschermi di Canale 5.