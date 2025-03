Grande Fratello, Lorenzo Spolverato chiude con Shaila Gatta, lei: “Ha paura di me”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Punto di non ritorno per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due discussi concorrenti del Grande Fratello sembrano interessati a mettere un punto di stop al loro rapporto. L’ex velina ascoltate le parole del modello è caduta in una profonda crisi. Lorenzo si è lasciato ad un lungo sfogo con Chiara dove ha esternato tutte le sue emozioni. La trentina ha cercato di dargli alcuni consigli ma il finalista del Grande Fratello è apparso convinto di voler star da solo. Lorenzo Spolverato è convinto che tornando insieme a Shaila Gatta, lei possa sentirsi messa in seconda piano. Chiara a questo punto ha invitato l’amico ad avere pazienza, visto che l’ex velina di Striscia La Notizia ha iniziato un percorso di rinascita. Lorenzo Spolverato non sembra voler seguire Shaila in questo suo nuovo cammino, tanto da dichiarare: “Non ci sono più.“

Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati

Dopo aver ascoltato lo sfogo con Lorenzo, Chiara si è confrontata con Shaila Gatta. L’ex velina di Striscia La Notizia a questo punto ha dichiarato: “Lorenzo ha paura di me perché una donna consapevole fa paura.” Nonostante questo, la donna ha detto di essere certa di provare per lui un forte sentimento anche se non vuole più accettare le dinamiche che si sono create all’interno della loro storia d’amore. Secondo lei, Lorenzo avrebbe bisogno di riflettere senza scappare dalla verità. Gli Shailenzo si sono confrontati dopo la diretta del Grande Fratello senza successo. Il primo finalista del reality show ha ammesso di non aver più nulla da dire a Shaila. Insomma, sembra che la coppia sia arrivata davvero al capolinea dopo i vari tira e molla di cui sono stati protagonisti per diverse settimane.