Grande Fratello, Lorenzo Spolvero fuori controllo: lanci di oggetti e urla contro Shaila Gatta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano ad essere gli assoluti protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Il modello milanese è stato accusato di litigare soltanto per avere clip in puntata. Durante la notte, l’uomo ha dato il peggio di sé stesso: urlando e lanciando oggetti della ballerina. Le liti erano già iniziate qualche giorno fa quando il finalista del Grande Fratello ha accusato Shaila di essere gelosa di Chiara Cainelli. L’ex velina di Striscia La Notizia ha negato di essere gelosa, tanto da mettere le cose in chiaro con la trentina. La donna ha detto: “Se tu ci credevi poteva compromettere anche la nostra amicizia. Io sono stata gelosa delle attenzioni che lui in passato ha dedicato ai suoi amici.” Le voci dell’accaduto si sono diffuse nella casa, tanto che Chiara e Zeudi hanno creduto alla versione di Shaila. Lorenzo Spolverato a questo punto ha iniziato ad innervosirsi sempre di più ed ha detto alle due gieffine: “Bene credete pure a lei, lei non è gelosa di te perché è tua amica?“

Grande Fratello: Lorenzo Spolverato ha avuto un nuovo raptus di rabbia

A tarda sera mentre nella casa si festeggiava il compleanno di Javier si sono sentite delle urla provenire dalla camera da letto. Era Lorenzo Spolverato in preda ad un nuovo raptus di rabbia. L’uomo ha accusato Shaila di aver costruito con gli altri un’immagine che non corrisponde al vero. Il modello ha detto: “Ma cosa ca…o racconti? Ca….te per farmi passare male. Le tue sono cavolate, non è vero niente”. La sfuriata non è terminata qui visto che il finalista del Grande Fratello ha iniziato a lanciare tutti gli oggetti che gli capitavano intorno. Mattia e Stefania – in giardino – hanno assistito alla lite da lontano. Alcuni di loro sospettano che sia tutto uno stratagemma per prendersi il primo blocco in puntata, non credendo alla sua furia.