Grande Fratello, Lorenzo Spolverato affonda Zeudi Di Palma: “Per lei non conta nessuno”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Animi tesi all’interno della casa del Grande Fratello nonostante manchino solo pochi giorni alla finale prevista per il 31 marzo sui teleschermi di Canale 5. A fare notizia questa volta ci sono vecchi rancori e incomprensioni tra Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma che non sono riusciti a chiarire serenamente. Il comportamento dell’ex Miss Italia continua ad essere argomento di discussione. Se Helena Prestes l’ha accusata di essere una stratega, anche Lorenzo Spolverato l’ha criticata pesantemente. Il primo finalista del Grande Fratello ha dichiarato le seguenti parole: “La trovo molto simile ad Helena, la nomination che ha fatto in semifinale su Shaila dimostra che lei non è sua amica. Me l’aspettavo, avevo già capito che loro non avevo legato.” Secondo Lorenzo, Zeudi ha creato solo rapporti per convenienza all’interno del programma.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato accusa Zeudi di essere finta

Dopo aver ascoltato il pensiero di Lorenzo, Chiara Cainelli è intervenuta per difendere Zeudi Di Palma, sostenendo che si è sempre messa in gioco per capire gli altri. La donna inoltre è sicura che Shaila Gatta abbia fatto bene ad essere sincera. Per il modello milanese comunque il nocciolo della questione è solo uno: “Lei è finta e caricata, a me non piace, pensa a vincere a tutti i costi. Qui dentro per lei non conta nessuno e questa cosa la penso di lei e la penso di Helena. I voti dei suoi fan li avrai fino a lunedi poi lunedì voteranno per Zeudi”. Insomma, Lorenzo Spolverato ha dimostrato di non vedere di buon occhio il comportamento spesso contraddittorio dell’ex Miss Italia, che avrebbe raggiunto la finale a suon di versioni contrastanti.