Grande Fratello, Javier Martinez pazzo di Helena Prestes: “Di notte ti prendo…”

Helena Prestes e Javier Martinez saranno gli assoluti protagonisti della semifinale del Grande Fratello in programma stasera 24 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5. La coppia sta insieme da ormai quasi due mesi anche se il loro rapporto va avanti da tempo. Ieri 23 marzo, i due si sono lasciati andare a delle tenere confessioni che hanno fatto sognare i fan degli Helevier, così si fanno chiamare in rete. I due concorrenti del Grande Fratello superate le incomprensioni hanno aperto il loro cuore su una possibile vita insieme. A tal proposito, Javier Martinez si è esposto ammettendo di volerla per tutta la vita con le seguenti parole: “Voglio stare con te per tutta la vita, la cosa che ho amato di più in queste ultime settimane è stato dormire abbracciato a te, di notte mi giro, ti prendo, ti stringo forte a me.” Frasi che hanno fatto sorgere qualche dubbio al popolo della rete, che ha espresso un parere sulla coppia.

Grande Fratello, non tutti credono alla storia tra Helena Prestes e Javier Martinez

Non tutti credono alla storia d’amore nata all’interno del Grande Fratello tra Helena Prestes e Javier Martinez. Alcuni utenti in rete sono apparsi dubbiosi sul pallavolista argentino. Un fan su X, il vecchio Twitter ha scritto le seguenti parole: “Adoro Helena come fosse mia figlia e mi auguro che lui sia davvero sincero. Ho qualche dubbio, spero di sbagliarmi ma c’è qualcosa che non mi convince del tutto forse saranno la situazione e l’ambiente lì dentro. Spero solo che Helena non soffra.” Un altro fan, invece, ha detto di guardare il reality show solo per seguire l’evoluzione del rapporto degli Helevier, che possono contare di un nutrito fandom in rete. Nel frattempo stasera 24 marzo la coppia sarà protagonista di un importante confronto in seguito ai fatti accaduti all’interno della casa.