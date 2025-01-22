Grande Fratello, Lorenzo fa una pesante ammissione

Mercoledì 22 gennaio, nella casa del Grande Fratello, è scoppiata una vivace discussione tra i concorrenti Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, innescata da un’accusa di uso del cellulare durante il sog...

Mercoledì 22 gennaio, nella casa del Grande Fratello, è scoppiata una vivace discussione tra i concorrenti Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, innescata da un’accusa di uso del cellulare durante il soggiorno di Lorenzo in Spagna. Il modello, rispondendo alle affermazioni di Calvani, ha confermato di aver utilizzato Instagram, rivelando che lo sapevano anche Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. La tensione tra i concorrenti era palpabile, e Lorenzo ha mostrato segni di nervosismo, in particolare in vista del ripescaggio previsto per la puntata del 23 gennaio.

Dopo il battibecco, Lorenzo ha confidato a Shaila di aver parlato della questione con Tommaso, esprimendo il suo disappunto per la mancanza di discrezione di Mariavittoria. La fidanzata di Lorenzo ha difeso il suo partner, sottolineando che Calvani non avrebbe dovuto rivelare la confidenza per metterlo in difficoltà. La situazione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori, alcuni dei quali hanno evidenziato l'ipocrisia dei concorrenti, ammettendo l'uso dei social nonostante le regole del reality. La vicenda continua a tenere alta l'attenzione del pubblico, mentre gli autori del programma mantengono il mistero su eventuali sviluppi futuri.