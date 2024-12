Luca Tommassini: il drammatico ritorno su Instagram dopo il furto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luca Tommassini è rimasto sconvolto per il grave furto subito recentemente da parte di ladri armati. Il noto coreografo ha vissuto un vero e proprio incubo nella sua casa di campagna. Dopo aver denunciato l’accaduto, Tommassini è tornato su Instagram, con parole cariche di tristezza e di preoccupazione. Nel nuovo video condiviso sui social, Luca ha cercato inizialmente di mantenere la calma, nonostante l’accaduto. Tuttavia, la sua voce si è spezzata quando ha affrontato un argomento che tocca profondamente il suo cuore: i suoi amati gatti.

Il coreografo, con un dolore palpabile, ha racconta che durante il furto, i ladri non si sono limitati a devastare la casa e a portare via oggetti e cimeli di grande valore affettivo. Anche i suoi animali domestici, parte integrante della sua vita, hanno subito le conseguenze di quell’atto brutale poiché molti di loro risultano scomparsi e questo ha lasciato Luca in una sofferenza incolmabile. A corredo del video, Tommassini scrive: “Visto che me lo chiedete in tanti e siete preoccupati per i miei gatti ecco l’aggiornamento, non molto felice purtroppo. Stiamo facendo ancora la lista di tutte le cose rubate o distrutte, sono veramente tantissime. Sento di aver fatto pace con il fatto di aver perso quasi tutto delle mie cose che ho tenuto con me nel corso della vita, chi mi conosce sa che vivo circondato da tutto quello che ho creato e di ‘pezzi’ di cuore mio e delle persone che ho incontrato nella vita o su un palcoscenico ma non riesco a darmi pace per i miei gatti… Mi fa diventare pazzo che quando li chiamo non rispondono più. Per ora, ne sono tornati solo quattro, ne mancano otto. Continueremo a cercarli e vi terrò aggiornati”. Qualche ora dopo però la bella notizia: sei dei dodici gatti scomparsi durante il furto sono ricomparsi. Un piccolo ma significativo conforto per il coreografo, che continua a sperare con il cuore in mano che anche gli altri felini, dopo il terribile spavento, possano ritrovare la strada di casa e riunirsi alla loro famiglia. In un momento così difficile, questa luce di speranza gli dà la forza per andare avanti e non smettere di credere in un piccolo lieto fine.

