Grande Fratello: l’indiscrezione shock su uno dei concorrenti

Sembra che il destino di Helena Prestes all’interno della casa del Grande Fratello sia appeso a un filo. Nelle ultime ore, infatti, si sono susseguite diverse indiscrezioni riguardo a una sua possibile eliminazione.

Il presunto “scoop” di Beatrice Luzzi

Tutto è iniziato con un presunto scambio di battute tra Beatrice Luzzi e un’autrice del programma, durante le nomination della scorsa puntata. Una spettatrice presente in studio avrebbe captato le parole della Luzzi, secondo cui Helena sarebbe a rischio eliminazione al prossimo televoto.

Tuttavia, la stessa Beatrice Luzzi è intervenuta sui social per smentire questa versione dei fatti, chiarendo che si è trattato solo di una discussione tra concorrenti sulle possibili dinamiche del voto, senza alcuna certezza.

L’indiscrezione di Agent Beast

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato l’esperto di dinamiche social Agent Beast, secondo cui Helena Prestes potrebbe essere eliminata per volontà degli autori del programma. A suo dire, le dinamiche della modella sarebbero considerate “chiuse” e il suo ruolo di fidanzata di Javier Martinez non convincerebbe il pubblico.

Agent Beast ha inoltre rivelato che gli autori avrebbero già preparato una clip per un’uscita “elegante” di Helena, in stile “eroina caduta”. Questo farebbe pensare a una strategia per non far sembrare che la sua eliminazione sia una decisione imposta.

Cosa succederà nella prossima puntata?

Nonostante le smentite di Beatrice Luzzi, l’indiscrezione di Agent Beast ha alimentato i dubbi sulla permanenza di Helena Prestes nella casa del Grande Fratello. Non resta che attendere la prossima puntata per scoprire se la modella brasiliana dovrà abbandonare il reality.