Grande Fratello, l’annuncio di una giornalista: “Voci di una possibile squalifica per Lorenzo”

Domani 10 marzo andrà in onda in prima visione sui teleschermi di Canale 5, la nuova diretta del Grande Fratello dove verrà eletto il terzo finalista. Nel corso delle ultime ore, però, sta circolando una voce che se fosse confermata avrebbe dell’incredibile. Ci sarebbero voci sempre più insistenti di una probabile squalifica per Lorenzo Spolverato a poche settimane dalla fine del Grande Fratello. A riportare la notizia è stata Grazia Sambruna, giornalista del Corriere della sera che ha pubblicato un post su X, il vecchio Twitter. Nel messaggio si leggono le seguenti parole: “Mi giungono di nuovo voci su possibile squalifica di spolverato domani sera in diretta. Le riporto ma sinceramente oramai sono io la prima a non crederci nemmeno più, stanca, esasperata, disillusa, piena rasa.” Lorenzo quindi potrebbe rischiare dei provvedimenti dopo essere stato intoccabile per molte settimane all’interno del programma nonostante gravi episodi.

Grande Fratello, la Rai contesta Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato continua a far notizia per i suoi comportamenti a limite all’interno del Grande Fratello. Anche la Rai ha contestato il concorrente nel corso del programma mattutino Unomattina. In questo frangente, Gianni Ippoliti ha commentato così il modello nel corso della sua rubrica presente nel programma: “Arrivano segnalazioni su episodi di bullismo, di violenza, di bestemmie, di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello. Questo concorrente rimane ancora in trasmissione, cos’altro deve fare uno dopo aver bestemmiato, dopo aver bullizzato e dopo aver aggredito per rimanere ancora in televisione?”. Nel frattempo, in casa Lorenzo si è reso protagonista di due nuovi scivoloni nei confronti di Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez. Proprio a quest’ultimo ha augurato di marcire dopo avergli dato del cogli*ne.