Grande Fratello, Lorenzo Spolverato protetto? “Gli danno le direttive per le nomination”

Non c’è pace per il Grande Fratello. Anche quest’anno è stata un’edizione molto polemica visto che sono quasi all’ordine del giorno. Nelle ultime ore sta facendo molto discutere un audio, tratto dalla diretta andato in onda poco prima dell’ultima diretta del reality show. In particolare, il pubblico hanno udito l’audio di una strana conversazione tra Lorenzo Spolverato e un autore all’interno del confessionale. Il modello milanese è entrato in confessionale poco prima della diretta del Grande Fratello ed ha avuto una particolare conversazione con molta probabilità con uno degli autori. Queste le parole: “Lo facciamo oggi noi il confessionale” avrebbe detto Lorenzo Spolverato. Di qui, la risposta di uno degli autori che avrebbe detto: “Io partirei dalla fine stavolta con la nomination ormai lasciamoci alle spalle.” Sicuramente si è trattato di un errore, di un audio lasciato aperto per sbaglio. Le poche parole hanno scatenato la curiosità e le ipotesi del pubblico.

Grande Fratello, la conversazione tra Lorenzo Spolverato e un autore scatena le critiche

La conversazione tra Lorenzo Spolverato e l’autore del Grande Fratello ha scatenato varie critiche sul web. Alcuni utenti hanno scritto sui social: “Ma vi rendete conto che l’audio del confessionale era aperto e gli autori danno dritte per le nomination a Loreno? ” mentre un fan ha scritto: “In confessionale danno direttive a Lorenzo per le nomination e fatalità è sempre tra gli ultimi a fare la nomination. E’ cosi sa come attuare la sua strategia”. Alcuni utenti hanno avvisato il programma di aver mandato il video alla Codacons, l’associazione per la tutela dei consumatori. Lorenzo Spolverato appare come una persona protetta o amica di qualche autore visto anche l’assenza di provvedimenti nei suoi confronti nonostante i vari episodi gravi di cui si è reso protagonista in questa edizione del reality show.