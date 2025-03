Grande Fratello, Helena Prestes si dispera senza Javier Martinez: il gesto social del pallavolista emoziona

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è tornato dai suoi cari dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello nel corso della semifinale andata in onda lo scorso 24 marzo su Canale 5. Il pallavolista argentino ha salutato la sua fidanzata Helena Prestes, promettendole di aspettarla fuori. Ieri sera, l’uomo ha postato alcune igs stories per salutare i suoi fan per poi postarne alcune ad una tavolata insieme ad alcuni amici tra cui Jessica Notaro. Poi nella notte è arrivato il messaggio per la quarta finalista del Grande Fratello che ha scatenato i fan degli Helevier. Javier Martinez ha postato il seguente messaggio nelle sue storie di Instagram: “Hai detto bene. Ma poco e non vedo l’ora”. La dedica arriva subito dopo il gesto di Helena Prestes, che ha dimostrato di sentire molto l’assenza del compagno. La modella brasiliana si è emozionata, ascoltando una canzone di The Weeknd di lei e di Javier.

Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez vogliono una famiglia

Nel frattempo, Helena Prestes ha fatto molto parlare il pubblico con delle dichiarazioni fatte nel corso della semifinale del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha chiesto alla modella se abbia mai provato un sentimento così forte nei confronti di Lorenzo Spolverato. La donna ha ammesso che era solo infatuata, tanto che la conversazione si è subito spostata sul rapporto tra lei e Javier. Un unione molto forte visto che hanno pensato già al futuro. Il 30enne ha confessato: “E’ strano sentirmi parlare di bambini e di famiglia, ma ho 30 anni e quindi sarebbe il momento giusto.” Helena non è sembrata riluttante all’idea, limitandosi a sorridere e a dirsi d’accordo. Alfonso ha tentato di aizzare gli Helevier, domandandoli se avessero intenzione di sposarsi ed invitare Lorenzo e Shaila al matrimonio. La coppia ha concluso con un sì.