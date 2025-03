Grande Fratello, Giglio esagera con Mariavittoria e Helena Prestes: “Mostro”, bufera in rete

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello è alle batte finali. Il prossimo 31 marzo andrà in onda la puntata finale dove verrà eletto il vincitore di questa edizione. Nel corso delle ultime ore, Luca Giglio è finito al centro delle polemiche per alcune uscite di pessimo gusto nei confronti di due concorrenti della casa più spiata d’Italia. Tutto è iniziato quando Javier Martinez e il parrucchiere si stavano preparando in bagno quando ad un certo punto è apparsa Mariavittoria Minghetti vestita tutta elegante. A questo punto, Luca Giglio ha detto: “Vacca“. L’espressione non è passata inosservata ed il video ha fatto il giro di tutto il web. Le parole del concorrente hanno indignato il popolo della rete, che l’hanno accusato di aver fatto bodyshaming contro Mariavittoria, la quale soffre da anni di disturbi alimentari. Tuttavia c’è chi ha difeso Luca Giglio, spiegando che non si è tratta di un’offesa ma di un intercalare regionale.

Grande Fratello, Luca Giglio esagera con Helena Prestes chiamandola mostro

Finita qui? No, perché Luca Giglio ne ha combinata un’altra all’interno del Grande Fratello. Il concorrente ha usato parole forti nei confronti di un’altra grande protagonista di questa edizione del reality show. Il parrucchiere ha dichiarato: “Sta col mostro del GF“, in riferimento ad Helena Prestes, la quale ha iniziato una storia con Javier Martinez all’interno della casa. Tra Giglio e la modella brasiliana non corre buon sangue. I due si sono resi protagonisti di alcuni scontri durante la diretta del reality show. Entrambi saranno i grandi protagonisti della puntata di domani 24 marzo del Gf. Giglio insieme ad Helena e Chiara Cainelli sono al televoto eliminatorio che potrebbe sancire la loro esclusione dal gioco ad una settimana dalla finale.