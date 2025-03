Grande Fratello, Helena Prestes gelosa di Javier Martinez: “Non mi fido di Zeudi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a vele spiegate anche se c’è qualcosa ancora da sistemare. Zeudi Di Palma continua ad infastidire il pallavolista argentino. Dopo il loro breve flirt, i due sono rimasti amici. Se l’amicizia tra Zeudi e Javier si è rafforzata, la modella brasiliana è rimasta fuori e questo le sta dando molto fastidio. Durante un confronto in giardino, Javier ha detto alla fidanzata che i suoi fan hanno condiviso la sua scelta di seguire il cuore e di non iniziare una ship fake con Zeudi. In questo modo, è iniziato un lungo dialogo tra gli Helevier. La protagonista del Grande Fratello ha messo in guardia Javier, dicendogli di non fidarsi dell’ex Miss Italia. Di qui, è arrivata la risposta del pallavolista argentino, che ha esclamato: “Non ti piace che scherzo con lei?”. Helena si è trovata in difficoltà visto che non vorrebbe limitare il suo fidanzato.

Grande Fratello, Helena ammette di essere gelosa di Javier

Javier ha cercato di rassicurare Helena Prestes, dicendole di essere ben consapevole di chi ha davanti. Il concorrente del Grande Fratello ha poi aggiunto che se avesse provato qualcosa per Zeudi Di Palma non avrebbe scherzato con lei. Ma la modella brasiliana non è apparsa molto convinta, tanto da dire: “Sono gelosa perché mi sto innamorando sempre di più di te. Non mi fido di lei ma di te si.” Javier a questo punto ha provato a rassicurare la protagonista del Grande Fratello con queste parole: “ti dà fastidio se scherzo con Zeudi? Se ti fa star male penso a te, tu sei più importante di tutto, sappi che io so sempre chi ho davanti, di me puoi fidarti sempre”. Al termine della conversazione, gli Helevier così si fanno chiamare in rete si sono lasciati andare a delle effusioni in giardino.