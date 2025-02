Grande Fratello, Fedez difende Helena Prestes e il programma: le parole nel suo podcast

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri è andata in onda una nuova diretta del Grande Fratello che ha visto assoluta protagonista Helena Prestes. La donna non è riuscita a guadagnarsi l’accesso alla finale dopo aver perso il televoto contro Jessica Morlacchi. Nel frattempo in rete un personaggio famoso è sceso in campo per difendere la modella brasiliana. Si tratta di Fedez che insieme a Mister Marra ha ospitato due ragazzi con sindrome di down a Pulp Podcast. Simone, grande fan di Helena Prestes, ha offerto lo spunto al rapper per parlare del Grande Fratello. L’ex marito di Chiara Ferragni ha dichiarato le seguenti parole: “Simone mi ha spiegato tutto quello che sta succedendo all’interno del reality e di una concorrente che si chiama Helena Prestes”. Simone a questo punto ha aggiunto che la modella è una bella donna, buona e simpatica, anche se ha un carattere titubante.

Grande Fratello, Fedez dice la sua sul reality show di Alfonso Signorini

Simone ha spiegato che sua madre odia in modo pesante il Grande Fratello, non sopportando le polemiche al suo interno. Fedez a questo punto ha preso le difese del reality show, affermando che c’è a chi gli piace e c’è a chi no. Il rapper milanese ha poi dichiarato le seguenti parole al tavolo del suo podcast dove erano presenti Mister Marra e un’altra ospite: “Siamo disposti bene nel tavolo. Tu non ami le polemiche e le critiche come Mister Marra e poi ci siamo noi a cui invece piace quella cosa lì.” Insomma, il rapper sembra essere un fan del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’uomo è reduce da una settimana di sanremese di grande successo. L’ex marito di Chiara Ferragni ha ottenuto il quarto posto in classifica con Battito, un brano che tocca diversi temi delicati come la fine del matrimonio, il tradimento e la battaglia contro la depressione.