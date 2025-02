Grande Fratello, Javier e Helena troppo passionali, Zeudi Di Palma: “Rimasta traumatizzata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

E’ passione irrefrenabile tra Javier Martinez e Helena Prestes. Dopo mesi di sola amicizia, i due si sono avvicinati sempre di più per poi fidanzarsi in occasione della notte in tugurio dove hanno trascorso momenti di passione. Nel corso degli ultimi giorni, la coppia ha festeggiato San Valentino in modo molto particolare, cenando insieme al resto delle coppie della casa del Grande Fratello. Javier e Helena hanno cenato insieme a Tommaso e Maria Vittoria, Shaila Gatta e Spolverato, Chiara e Alfonso. Proprio con queste due ultime coppie, gli Helevier così si fanno chiamare in rete hanno dimostrato di non avere ottimi rapporti. Per questo motivo, nel corso della cena è scoppiata una lite tra Helena e Shaila ma anche tra Javier e Lorenzo. Una volta tornati in casa, la modella brasiliana e l’argentino hanno avuto una discussione, dove quest’ultimo ha mostrato dubbi sulla loro relazione.

Zeudi Di Palma traumatizzata dalla notte di passione tra Javier e Helena al Grande Fratello

Nel corso della notte, Javier e Helena hanno fatto pace. La mattina seguente, Zeudi Di Palma si è confidata con le sue amiche, rivelando di aver sentito dei rumori inequivocabili vicino al suo letto. L’ex miss Italia ha raccontato a Shaila e Chiara di essere rimasta così tanto traumatizzata da non riuscire a salutare Javier e Helena. La concorrente del Grande Fratello ha dichiarato le seguenti parole: “Ad un certo punto inizio a sentire piangere qualcuno, pensavo stesse piangendo Shaila. Invece non era un pianto.” Chiara a questo punto ha preso parola, chiedendole: “era un orgasmo?”. Zeudi Di Palma ha replicato: “Purtroppo”. Chiaramente tutti i riferimenti erano rivolti agli Helevier, che sono stati accusati di voler ostentare il loro amore da Shaila che fino a poco tempo prima diceva che non era passionali.