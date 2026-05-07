Una coppia del Grande fratello pronta per un figlio? “Ne parliamo spesso”

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il Grande fratello ha visto la nascita di diverse storie d’amore. Tra le coppie più apprezzate vi è quella formata da Alfonso D’apice e Chiara Cainelli. I due hanno rilasciato un’intervista al settimanale Di Più Tv, dove hanno ammesso di avere importanti progetti per il futuro. La coppia nata al Grande fratello starebbe pensando di mettere al mondo un figlio. Alfonso D’apice ha dichiarato le seguenti parole: “con Chiara parliamo spesso dei figli che avremo. Io ne vorrei più di uno, sono figlio unico, ho patito la solitudine e avrei pagato per avere dei fratelli o sorelle. Insomma, abbiamo deciso che il primo figlio maschio lo chiameremo come mio padre, i nomi degli altri li sceglierà Chiara.”

Chiara Cainelli e Alfonso D’apice, pronti per nozze e figlio dopo il Grande fratello

Oltre ad un figlio, Chiara Cainelli e Alfonso D’apice starebbero pensando anche di diventare marito e moglie. Intervistati dal settimanale, la coppia del Grande fratello 2024 ha dichiarato: “Io e Chiara abbiamo iniziato a pensare al nostro giorno più bello: quello del nostro matrimonio. Non c’è stata nessuna richiesta ufficiale, conosciamo i nostri sentimenti e siamo ragazzi moderni. Io le ho promesso che la sposerò, lei l’ha promesso a me. Sarà in spiaggia qui a Napoli.” I due hanno concluso, rivelando di star convivendo a Napoli anche se per un certo periodo hanno vissuto a Trento, a casa di lei.