Grande Fratello, coppia in crisi dopo il reality: “Lei sente troppo il fiato sul collo”

Nella casa più spiata d’Italia si sono formate diverse coppie quest’anno, sembra però che una di loro stia già vivendo un momento di crisi a poche distanze dalla finale del Grande Fratello. Di chi si tratta?

A rivelare l’indiscrezione è stata la giornalista Viviana Bazzani su TikTok dicendo che in pubblico i due ex gieffini continuano a dire che va tutto bene e che si vogliono bene. Lei però si sarebbe confidata con un’amica nei giorni scorsi alla quale avrebbe detto che si sente troppo il fiato sul collo.

Ex gieffino troppo geloso? Coppia in crisi dopo il Grande Fratello

La nota giornalista sempre su TikTok ha fatto sapere che la relazione ad oggi non è ancora naufragata però la situazione sta iniziando a pesare all’ex gieffina. A detta sua ci sarebbero molti scricchiolii e divieti e se la situazione non dovesse cambiare potrebbero dirsi addio.

Dopo l’indiscrezioni sui social tantissime sono state le supposizioni dei fan e sono in molti a pensare che la coppia in crisi potrebbe essere quella formata da Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. C’è chi ha fatto notare che lui era molto geloso anche dell’ex fidanzata Federica Petagna quindi potrebbe davvero essere lui. Un fan ha però fatto sapere di averi visti a Napoli ed erano molto felici, ha poi aggiunto: “Lei rideva e lo abbracciava quindi non sono loro due, ma forse sono due che avevano una situazione già così al Grande Fratello”, in un altro commento si legge: “Li ho visti oggi innamorati e allegri più che mai!”