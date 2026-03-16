Grande fratello, arriva una segnalazione su Mariavittoria e Tommaso: ecco quale

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Il Grande fratello è appena tornato sui teleschermi di Canale 5 con una nuova edizione di annuncia scoppiettante. Nel frattempo, i suoi ex protagonisti continuano a tenere alta l’attenzione mediatica. In queste ore stanno facendo molto parlare Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, i quali hanno deciso di dividere le proprie strade. I due si sono tolti il segui e le foto di coppia presenti nei rispettivi profili social. A distanza di alcuni giorni, ecco che Deianira Marzano ha riportato una segnalazione da parte di un utente nel suo profilo Instagram. La nota esperta di gossip ha pubblicato il seguente messaggio: “Deia ti posso assicurare cge u rapporti si soni incrinati ma loro si messaggiano e si sentono tutti i giorni. Conosco una zia e ha detto a mia madre che sono solo in confusione.”

Grande fratello, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono lasciati

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti starebbero vivendo un momento difficile della loro storia d’amore come riportato da Deianira Marzano. A mettere benzina sul fuoco è arrivato il commento di Amedeo Venza, che ha annunciato sui social la rottura della coppia nata al Grande fratello. In un post pubblicato nelle sue storie, l’esperto di gossip ha scritto: “Si sono ufficialmente lasciati. Non vogliono rilasciare nessun comunicato al momento.” Riuscirà la coppia a ritrovare la serenità? Non resta che attendere…