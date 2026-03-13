Una coppia del Grande Fratello 2024 è scoppiata: la mossa social che non lascia dubbi

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Il Grande Fratello 2024 è stata un’edizione parecchio fortunata a livello di ascolti e di ship. Sono state diverse le storie d’amore nate all’interno della casa più spiata d’Italia. In queste ore, una coppia nata in quell’edizione ha annunciato di aver deciso di dividere le proprie strade. Si tratta di Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, che si sono resi protagonisti di alcune mosse social che non hanno lasciato dubbi ai fans. In particolare, l’idraulico senese e la dottoressa romana hanno cancellato le foto di coppia presenti nei rispettivi profili Instagram. I due inoltre hanno smesso di seguirsi sui social. La rottura dei Tommavi non arriva come un fulmine a ciel sereno. Nei giorni scorsi, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi erano finiti al centro del gossip per alcuni rumors che li volevano in crisi.

Grande Fratello 2024, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono lasciati

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti non sono riusciti a superare la crisi, tanto da porre fine alla loro storia d’amore. Nei giorni scorsi, Amedeo Venza aveva pubblicato un’indiscrezione nel suo profilo Instagram dove aveva ammesso di aver parlato con l’ex concorrente del Grande Fratello 2024. In quell’occasione, il noto esperto di gossip aveva scritto: ““Ho sentito spesso Mariavittoria ed abbiamo parlato di tutto quello che gira sul web. Partendo dal presupposto che molti sono ossessionati e pensatissimi, anche riguardo cose che non stanno né in cielo né in terra vi dico che i due ragazzi non stanno vivendo un periodo sereno.” A distanza di pochi giorni sembra che la crisi della coppia nata al Grande Fratello 2024 sia stata insuperabile salvo sorprese dell’ultimo minuto.